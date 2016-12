Giochi del Mediterraneo: l'Italia supera quota 100

Altra giornata trionfale per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Mersin, in Turchia. Dopo le 34 medaglie di ieri, la spedizione azzurra chiude il quarto giorno di gare con altre 30 vessilli portando così a 107 - 39 ori, 33 argenti, 35 bronzi - il proprio bottino , restando sempre ai vertici del medagliere. La ginnastica artistica domina la scena visto che porta tre ori, un argento e cinque bronzi. A salire sul gradino più alto del podio sono Chiara Gandolfi, che si mette al collo l'oro alle parallele, Giorgia Campana nella trave e Chiara Gandolfi alle parallele asimmetriche. Nel volteggio argento per Paolo Principi e bronzo per Giulia Leni. In cinque festeggiano il terzo gradino del podio e sono: Giulia Leni e Paolo Principi al volteggio, Giorgia Campana alle parallele asimmetriche, Vanessa Ferrari alla trave, Enrico Pozzo alla sbarra.

Gioie azzurre anche dalla finale di, categoria Trap uomini: oro e argento vengono conquistati rispettivamente Giovanni Pellielo e Massimo Fabbrizi. Doppio oro anche nel tiro a segno, carabina 10 metri ad aria compressa: vincono i fidanzati Niccolò Campriani e Petra Zublasing. Brilla il tricolore anche nelle finali di tiro con l'arco individuale: arrivano quattro medaglie per gli azzurri, gli uomini conquistano argento e bronzo con Michele Frangilli e Alberto Zagami, mentre le donne ottengono l'oro con Guendalina Sartori e il bronzo con Natalia Valeeva.

Continua ad essere garanzia di successi il nuoto: nei 200 stile libero donne arriva l'oro per Martina De Memme e il bronzo per Diletta De Carli. Terzo gradino del podio anche per Silvia Di Pietro nei 50 farfalla donne mentre nei 50 farfalla uomini c'è l'argento di Pietro Codia. Arrivano un oro e un bronzo nei 100 dorso donne: li conquistano Elena Gemo e Margherita Panziera. Oro per Matteo Milli nei 100 dorso. Argento e bronzo nei 1500 stile libero uomini con Luca Baggio e Matteo Furlan. Oro infine nella staffetta 4x200 stile libero donne con Chiara Masini Nuccetti, Diletta Carli, Stefania Pirozzi, Martina De Memme.

Altre medaglie per l'Italia arrivano inoltre nella lotta, con l'oro per Silvia Felice nella categoria 48 Kg donne e con l'argento di Maria Diana nella categoria 63 kg donne, battuta in finale dalla turca Yesilirmak. Dal pugilato ecco il bronzo di Manuel Fabrizio Cappai che ha perso la semifinale contro l'algerino Flissi nella categoria -49 kg.

Bronzo infine dal pugilato con Luca Capuano che ha perso la semifinale contro il turco Kilicci nella categoria 75 kg.