Josefa Idem si è dimessa

Josefa Idem, ministro per le Pari opportunità, lo Sport e le Politiche giovanili si è dimessa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, le ha accolte. L'ex canoista azzurra ha deciso di lasciare l'incarico dopo il caso scoppiato sull'Imu non pagata sulla casa palestra, di sua proprietà, a Santerno in provincia di Ravenna.