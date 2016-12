Giochi del Mediterraneo: pioggia di medaglie per l'Italia

Trentaquattro medaglie. E' questo il trionfale bilancio della giornata azzurra ai Giochi del Mediterraneo di Mersin : 14 ori, 10 argenti e 10 bronzi . Si parte da Jessica Rossi, che non vuole smettere di stupire. La 21enne portabandiera azzurra e campionessa olimpica ha arricchito ulteriormente il suo palmares vincendo l'oro nel tiro a volo , specialità trap, dopo aver sconfitto in finale la spagnola Fatima Galvez con il punteggio di 13-12.

Exploit di, sempre più protagonista: dopo, la ginnasta azzurra è salita sul gradino più alto del podioQuattro medaglie dalla: nella spada femminile Rossella Fiamingo ha sconfitto in finale la tunisina Besbes aggiudicandosi l'oro. Sul gradino più alto del podio anche Giorgio Avola nel fioretto, con Aspromonte sfortunato bronzo, e Luigi Samele nella sciabola.

Undici invece le medaglie di giornata nel nuoto: tre ori, sei argenti e due bronzi. La medaglia più lucente se la aggiudicano Luca Leonardi nei 100 stile (terzo posto per Luca Dotto), Martina De Memme negli 800 stile (argento a Aurora Ponselé) e la squadra maschile della 4x200 stile, composta da Di Giorgio, Maglia, Lestingi e Turrini. Le altre medaglie: argento e bronzo nei 100 stile femminili a Erika Ferraioli e Silvia Di Pietro; argento per Elisa Celli nei 200 rana, così come per Flavio Bizzarri nella stessa specialità e per Federico Turrini nei 400 misti. Infine un bell'argento anche per Simone Culli nei 100 stile del settore paralimpico.

Domenica semplicemente trionfale per il canottaggio, che conquista ben sette medaglie: quattro ori, due argenti e un bronzo. Francesco Cardaioli ha vinto nel singolo maschile davanti al greco Angelopoulos e all'egiziano Younis. Pietro Ruta ha trionfato nel singolo pesi leggeri. Oro anche per il due senza maschile composto da Matteo Castaldo e da Marco Di Costanzo, davanti a Serbia e Spagna. Trionfa il due di coppia formato da Romano Battisti e Francesco Fossi (6.20.76), davanti a Serbia e Slovenia. In campo femminile Giada Colombo è arrivata seconda nel singolo dietro alla serba Obradovic e davanti alla croata Milosevic. Argento anche per Laura Milani nel singolo pesi leggeri dietro alla Grecia e davanti a Cipro. Bronzo, infine, per Elia Luini e Andrea Micheletti nel due di coppia pesi leggeri.

Tre medaglie anche dallo sci nautico. Le hanno conquistate nelle finali di slalom Carlo Allais e Matteo Luzzeri, rispettivamente oro e bronzo, e Beatrice Ianni (bronzo). Nel taekwondo argento per Claudio Treviso, categoria 68 kg. Nel judo bronzo per Vincenzo D'Arco nella categoria -100 kg e argento per Assunta Galeone (-78 kg), mentre nella lotta greco romana sono arrivati i bronzi per Lorenzo Gentile (60 kg) e Daigoro Timoncini (96 kg). Nel tiro con l'arco la squadra femminile formata da Claudia Mandia, Guendalina Sartori e Natalia Valeeva ha vinto l'oro nella gara squadre battendo la Spagna 210-203. In campo maschile Michele Frangilli, Mauro Nespoli e Alberto Zagami hanno conquistato il bronzo contro la Francia (219-211) dopo essersi fermati in semifinale contro l'Egitto (213-217).