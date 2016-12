Giochi del Mediterraneo: Di Francisca, oro e record

La seconda giornata dei Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Mersin, in Turchia, regala all'Italia ben 23 medaglie, che vanno ad aggiungersi alle 20 conquistate venerdì. La copertina va a Elisa Di Francisca: la campionessa olimpica, reduce dagli Europei di Zagabria, ha vinto l'oro nel fioretto individuale battendo in finale la tunisina Ines Boubaki per 15-6 ed è entrata nella storia. La sua, infatti, è la medaglia numero 2mila per i colori azzurri nella manifestazione.