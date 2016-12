Giochi del Mediterraneo, nuoto: cinque ori azzurri

Scozzoli ha vinto nella sua specialità col tempo di 1'00"86, ma nei 100 rana femminili ha brillato la stella nascente di Giulia De Ascentis, classe 1993, prima col tempo di 1'08"57. Ottimi tempi anche per Pizzamiglio (25"35), Turrini (1'59"35) e per Martina De Memme (4'09"18). Per quanto riguarda le altre medaglie, Toniato ha vinto l'argento nei 100 rana, Bonacchi l'argento nei 50 dorso, Arianna Barbieri il bronzo nei 50 dorso, mentre la Pirozzi e la Toni hanno portato a casa un argento ed un bronzo nei 200 misti donne. Altra soddisfazione la vittoria nei quarti di finale del Settebello: 12-5 alla Serbia e semifinale raggiunta.