Scherma, Europei 2013: l'Italia chiude con l'oro della sciabola

Nel loro cammino gli azzurri hanno sconfitto la Francia per 45-43 nell'assalto dei quarti, stoppando il tentativo di rimonta dei transalpini, e successivamente hanno avuto la meglio per 45-33 sulla Romania in semifinale. Grande soddisfazione per Enrico Berré, il ragazzo classe 1992 che a questi Europei torna con due medaglie, avendo già vinto un bronzo individuale. Non riescono invece a salire sul podio le ragazze della squadra di spada femminile. Bianca Del Carretto, Rossella Fiamingo, Francesca Quondamcarlo e Giulia Rizzi perdono infatti la finale per il bronzo sempre contro l'Ungheria, conclusasi col punteggio di 28-25 in favore delle atlete magiare. L'Italia vince comunque il medagliere finale della competizione con 3 ori, 1 argento e 4 bronzi.