Caso Schwarzer, la Kostner lo difende: "Solo un fraintendimento"

"E' stato solo un fraintendimento": Carolina Kostner difende così il fidanzato Alex Schwazer, che in una mail emersa nell'inchiesta per doping dopo la sua positivitàall'Epo, ha scritto a un medico di fidarsi di lui perchè "sono un altoatesino, non un napoletano". "Alex ha gareggiato sempre per rappresentare l'Italia intera, da Nord a Sud. Anche in passato Alex ha espresso la sua vicinanza alla città di Napoli e ai suoi cittadini" ha chiosato Carolina.