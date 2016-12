Agli Europei di Zagabria Italdonne di bronzo nella sciabola

Un'altra medaglia azzurra agli Europei di scherma in corso a Zagabria . La squadra femminile di sciabola, composta da Irene Vecchi, Livia Stagni, Rossella Gregorio e Lucrezia Sinigaglia , ha conquistato il bronzo continentale sconfiggendo 45-44 la Polonia nella finalina di consolazione. E' la settima medaglia della spedizione italiana in Croazia: le azzurre replicano il terzo posto dello scorso anno agli Europei di Legnano.

Il bronzo arriva al termine di una finale terzo quarto posto davvero emozionante, con la Polonia che sembrava tagliata fuori ma si è resa protagonista di una rimonta davvero strepitosa. Sul 42-42, però, le azzurre non hanno più tremato e sono riuscite a portare a casa il terzo posto: di Irene Vecchi, che ha già vinto il bronzo individuale in questo Europeo, l'assalto decisivo. In precedenza le azzurre si erano sbarazzate della Francia nei quarti (45-41), perdendo però 45-35 la semifinale contro la fortissima Russia.

"E' una medaglia dal sapore dolcissimo che indica che la via del rinnovamento è giusta e possibile - è il commento del commissario tecnico, Giovanni Sirovich -. Questa squadra ha dei limiti molto alti e tutti da scoprire. Sta alla nostra dedizione ed al lavoro quotidiano scoprirli e raggiungerli".

Delusione invece per il fioretto maschile: Avola, Baldini, Cassarà e Aspromonte sono stati sconfitti 45-40 nei quarti proprio dalla Polonia.