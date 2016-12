Europei di Scherma: argento per la Quondamcarlo, bronzo per Enrico Berrè

Altre due medaglie per l'Italia agli Europei di scherma di Zagabria . Dopo aver battuto in semifinale la bestia nera Szasz , Francesca Quondamcarlo ha perso 15-11 in finale con la romena Ana Branza , conquistando l'argento nella spada. Bronzo invece per Enrico Berrè nella sciabola. Dopo aver eliminato il campione olimpico di Londra Szilagyi , l'azzurro ha infatti perso in semifinale contro il russo Yakimenko .

QUANDAMCARLO D'ARGENTO

Giornata da ricordare per Francesca Quondamcarlo agli Europei di Zagabria. La spadista di Frascati ha raggiunto la finale dopo i successi sull'ucraina Kryvtska negli ottavi (15-9), sulla serba Caran (15-13) nei quarti e sulla bestia l'ungherese Szasz in semifinale (15-8). Per la 29enne delle Fiamme Gialle, campionessa del mondo a squadre ad Antalya 2009, si tratta del miglior risultato della stagione.



IL BRONZO DI BERRE'

Enrico Berrè conquista la medaglia di bronzo agli Europei. L'azzurro, argento a squadre agli assoluti italiani nel 2012, ha perso in semifinale contro il russo Yakimenko per 15-7. Il russo, nel turno precedente, aveva fermato la corsa di un altro italiano, Diego Occhiuzzi, l'argento di Londra 2012. Per Berrè, nato il 10 novembre 1992 e facente parte del gruppo sportivo Fiamme Gialle, è la prima medaglia di questa importanza. Prima di cedere contro Yakimenko in semifinale, Berrè aveva conquistato la certezza del podio al termine di una cavalcata entusiasmante che lo ha visto superare, nell'ordine, il polacco Skrodzki per 15-14, il campione olimpico in carica, l'ungherese Aron Szilagyi per 15-11 nel tabellone dei 32, il romeno Badea per 15-12 nel turno successivo e, col punteggio di 15-8, l'ucraino Boyko nell'assalto valido per l'approdo in semifinale. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Samele si era fermato nel tabellone dei 16 mentre Aldo Montano in quello dei 32.