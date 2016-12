Nfl, sospetto omicidio: perquisita la casa di Aaron Hernandez

Indagini in corso sul campione di football Aaron Hernandez, tight end dei New England Patriots, nell'ambito dell'inchiesta su un sospetto omicidio di un 27enne. Lunedì la vittima è stata trovata priva di vita in un parco vicino alla casa di Hernandez a North Attleborough e il comportamento del giocatore ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di perquisire la sua abitazione per escludere qualsiasi coinvolgimento.