Scherma: doppio bronzo europeo

Arrivano la seconda e terza medaglia per l'Italia agli Europei di scherma in corso di svolgimento a Zagabria. Andrea Baldini e Irene Vecchi hanno conquistato il bronzo nel fioretto e nella sciabola individuale. Il livornese si è arreso in semifinale al tedesco Peter Joppich, che si è imposto col punteggio di 15-11. La Vecchi, anche lei livornese, invece ha perso in semifinale contro la greca Vougiouka con il punteggio di 15-11.