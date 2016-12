Scherma: Elisa Di Francisca d'oro agli Europei

L'Italia conquista così la prima medaglia a questi Europei di Zagabria 2013. A mani vuote invece resta la spada maschile, dove il migliore risultato lo fa registrare il giovane Enrico Garozzo che ha sfiorato la zona medaglia. L'azzurro è stato battuto ai quarti 15-13 dal francese Jerent, mentre il compagno Matteo Tagliariol si è arreso agli ottavi e ha twittato deluso sul suo profilo: "Non si può andare avanti così. Punto". Stop ai sedicesimi anche per l'altro azzurro Paolo Pizzo.

"DEDICATO AD ALESSIA POLITA"

"Dedico la vittoria ad Alessia Polita, è jesina come me". Va alla sfortunata 27enne motocilista marchigiana, vittima di un brutto incidente a Misano che le ha procurato la frattura di una vertebra dorsale e la lesione del midollo spinale, il primo pensiero di Elisa Di Francisca dopo l'oro nel fioretto individuale conquistato agli Europei di Zagabria. La schermitrice azzurra, che in finale ha avuto la meglio sulla russa Yakovleva, si dice soddisfatta della sua prova: "Avevo avvertito buone sensazioni fin dall'ultimo ritiro collegiale. E' un successo molto importante per me. Non sarà l'oro olimpico, ma è una vittoria che vale tantissimo. Non potevo sperare di avere viatico migliore viatico verso i Mondiali di Budapest in programma ad agosto".