Nuoto, la Pellegrini vince i 200 dorso al Settecolli

"Sono contentissima - ha dichiarato La Pellegrini subito dopo il successo ai microfoni di Rai Sport -, non pensavo di scendere sotto il 2'09'' dopo tutto il carico di allenamenti. Con Philippe (Lucas, l'allenatore, ndr) saremo stati contenti di fare 2'09 e mezzo. Speriamo di essere sempre così competitivi. Mi sto divertendo in questa specialità, c'è questa motivazione che mi dà qualcosa in più. Me ne devo ricordare per i prossimi 3 anni quando si lavorerà in vista dei Giochi di Rio".

Poi ha aggiunto: "Ai Mondiali non farò passerella. L'obiettivo di quest'anno era in primis fare il tempo per entrare nella squadra nazionale di dorso, e ci sono riuscita. A Barcellona ragionerò passo dopo passo. I programmi in vista del Mondiale? Ho i meeting di Milano e Torino il 2 e 3 luglio. Sono molto tranquilla, spero di fare un avvicinamento in tutta calma. Lo farò a Verona, lontana da occhi indiscreti".