Brutta Italia, Samoa la distrugge

Sin dai primi minuti s'intuisce che l'esuberanza atletica di Samoa e la pessima condizione fisica e mentale degli azzurri indirizzeranno la sfida verso binari congeniali alla nazionale di Stephen Betham. L'Italia regge venti minuti e il calcio di Orquera (7-3) illude di poter rimanere in scia, poi Samoa fa valere la sua superiorità in ogni fase di gioco e pian piano travolge le linee azzurre. Per l'Italia solo la magra consolazione di una meta tecnica assegnata dal direttore di gara e la seguente trasformazione di Di Bernardo (32-10), a partita ampiamente compromessa. Samoa, dopo la Scozia, miete invece un'altra vittima eccellente e dimostra al momento di essere superiore agli azzurri. Sabato prossimo ultimo appuntamento della tournée in Sudafrica, a Pretoria contro la Scozia .

IL TABELLINO

ITALIA-SAMOA 10-39

Marcatori: p.t. 21’ m. Williams tr. Williams (0-7); 28’ cp. Orquera (3-7); 30’ cp. Williams (3-10); s.t. 3’ m. Leiua (3-15); 11’ cp. Williams (3-18); 13’ m. Leota tr. Williams (3-25); 23’ m. Tuifua tr. Williams (3-32); 30’ m. tecnica Italia tr. Di Bernardo (10-32); 34’ m. Vaaulu tr. Ki Anufe (10-39)

Italia: Masi; Venditti, Canale G., Garcia, Iannone (13’ st. McLean); Orquera (3’ st. Di Bernardo), Gori (20’ st. Botes); Parisse (cap), Bergamasco Ma. (19’ st. Vosawai), Zanni; Bortolami (13’ st. Pavanello A.), Bernabò; Castrogiovanni (19’ st. Cittadini), Ghiraldini (25’ pt. Manici), De Marchi Al. (13’ st. Rizzo) all. Brunel

Samoa: Vaaulu; Leiua, Williams (cap), Leota (30’ st. Mapusua), Tuilagi A.; Pisi (13’ st. Ki Anufe), Sua (16’ st. Poluleuligaga); Tuifua, Lam (13’ st. Faasalele), Treviranus; Leo (13’ st. Thompsen), Paulo Te.; Johnston C. (1’ st. Johnston J.), Avei (32’ st. Paulo T.), Sakaria (20’ st. Mulipola) all. Betham

Arbitro: Joubert (Sudafrica)

Note: giornata calda, terreno in buone condizioni, esordio in Nazionale per Andrea Manici

Cartellini: 30’ st. giallo Leiua (Samoa)

Calciatori: Orquera (Italia) 1/2; Garcia (Italia) 0/1; Di Bernardo (Italia) 1/1; Williams (Samoa) 5/6; Ki Anufe (Samoa) 1/1