Olimpiadi, Malagò: "Voglio i Giochi a Roma nel 2024"

"Punto a portare le Olimpiadi a Roma nel 2024". Questo il proposito del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha già l'appoggio del neo primo cittadino della Capitale Ignazio Marino: "L'ho incontrato anche prima che diventasse sindaco: dobbiamo partire subito per lavorare alla candidatura". Dopo la rinuncia alle Olimpiadi del 2020 per motivi economici, dunque, Roma potrebbe rientrare subito in corsa per l'edizione successiva.