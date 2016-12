Militare caduto in Afghanistan, lo sport si ferma per un minuto di silenzio

Lo sport si fermerà per un minuto di raccoglimento nel ricordo del militare italiano rimasto ucciso in Afghanistan , capitano del Terzo bersaglieri Giuseppe La Rosa . Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò , ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si disputeranno in Italia nel weekend.

L'attentato contro i militari è avvenuto nella zona di Farah, l'area più meridionale e a rischio del settore ovest dell'Afghanistan. La Rosa era in un carrarmato Lince che stava tornando a Farah quando un ragazzino di 11 anni ha lanciato all'interno una bomba a mano. Altri 3 militari sono rimasti feriti ma nessuno è in pericolo di vita. L'attacco ai militari italiani in Afghanistan è avvenuto, afferma lo Stato maggiore della Difesa, "nella mattinata di oggi, alle 10.30 locali (le 7 italiane)", quando "un VTLM Lince appartenente ad un convoglio del Military Advisor Team della Transition Support Unit South (TSUS) che stava rientrando nella base di Farah, dopo aver svolto attività in sostegno alle unità dell'esercito afghano, è stato oggetto di un attacco da parte di elementi ostili a seguito del quale un militare italiano è rimasto ucciso ed altri 3 hanno riportato ferite". Sono in corso accertamenti, prosegue il comunicato, per chiarire la dinamica dell'accaduto.