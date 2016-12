Baseball Mlb: Alex Rodriguez accusato di doping

Un nuovo scandalo doping colpisce il campionato MLB , la lega professionistica americana di baseball. Una ventina di giocatori, tra cui Alex Rodriguez , stella dei New York Yankees e il più pagato della Major League , rischiano una lunga sospensione. Il network televisivo Espn, infatti, avrebbe scoperto un nuovo filone legato all'uso di sostanze proibite, emerso in relazione ad un'indagine su una clinica di Miami che avrebbe fornito steroidi agli atleti.

Tony Bosh, fondatore della clinica 'Biogenesis', avrebbe deciso di collaborare con le autorità e renderà noti i nomi dei giocatori che hanno fatto uso di sostanze proibite entro una settimana. Oltre a Rodriguez, famoso anche per essere stato fidanzato con stelle della musica e dello spettacolo come Madonna, Kate Hudson e Cameron Diaz, Espn ha riportato i nomi di Ryan Braun dei Milwaukee Brewer e Melky Cabrera dei Toronto Blue Jays. Sia A-Rod sia Braun hanno sinora negato di aver fatto uso di sostanze dopanti. Proprio per questo motivo, in caso venisse accertata la loro colpevolezza, la Lega potrebbe decidere di raddoppiare il tempo di sospensione, arrivando a 100 gare di stop.