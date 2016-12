Josefa Idem: "Cittadinanza italiana agli stranieri per alti meriti sportivi"

Sarà una proposta che probabilmente farà discutere quella fatta dal Ministro delle pari opportunità e dello sport Josefa Idem : "L'Italia deve favorire l'acquisto della cittadinanza per gli atleti stranieri che si sono distinti per alti meriti sportivi ", ha affermato il Ministro dinanzi alla Commissione Cultura della Camera. La norma riguarderebbe i minori stranieri tesserati i cui genitori soggiornano regolarmente in Italia.

Oltre alla cittadinanza agli stranieri, fra gli obiettivi della Idem ci sono l’estensione dei diritti pensionistici e di tutela della maternità anche agli sportivi non professionisti e la lotta alle barriere architettoniche negli spazi sportivi. E proprio parlando dell’impiantistica, Josefa ha spiegato che ”non si deve pensare solo alle grandi infrastrutture, ma prestare attenzionare soprattutto ai piccoli impianti, le scuole e le università”. Secondo il ministro ”sono necessari in Italia ampi programmi rivolti all’impiantistica sportiva, per la promozione dello sport di base e dilettantistico”.

La Idem ha poi reso noto di aver ”già dato impulso alle procedure per l’erogazione delle risorse” del Fondo per lo sviluppo dell’impiantisca sportiva che ha una dotazione di 23 milioni di euro. Il ministro ha anche annunciato di voler incentivare, d’accordo con il Coni, la realizzazione dei Giochi sportivi studenteschi nelle scuole secondarie e i campionati universitari. L’impegno coordinato a livello internazionale per combattere adeguatamente il fenomeno delle partite truccate è l’altra sfida in agenda del ministro. Analogamente, il ministro Idem ha confermato il ruolo che l’Italia intende svolgere nella lotta al doping, ed ha confermato l'azione del nostro Paese ”a livello internazionale per l’attuazione della convenzione Unesco” al fine di assicurare ”un sempre più efficace coordinamento nell’ambito dei cosiddetti gruppi di monitoraggio antidoping".