Pallanuoto: triplete per la Stella Rossa Belgrado

Dopo quella del Bayern Monaco sui campi di calcio, c'è una tripletta anche in piscina. L'ha realizzata la Stella Rossa Belgrado che, battendo in finale gli arci-rivali croati del Jug Dubrovnik per 8-7, ha vinto la Champions League di pallanuoto. Nel mese scorso la squadra maschile della capitale serba aveva conquistato il titolo del campionato e la Coppa nazionale. La conquista della Champions è stata festeggiata dai 5000 tifosi presenti nell'impianto di casa con lanci di petardi e bagno collettivo insieme ai giocatori.