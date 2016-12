"Giochi di Roma Capitale 2024". Si può fare?

26 settembre 2016

I sindaci di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone, Simone Petrangeli, Leonardo Michelini, Damiano Coletta e Nicola Ottaviani, hanno annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Rieti, l'intenzione di proporre alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, al Consiglio comunale capitolino e al Coni di trasformare la candidatura ai giochi olimpici dalla formula delle "Olimpiadi di Roma 2024" a quella delle "Olimpiadi di Roma Capitale 2024".



"Allo scopo - scrivono i quattro sindaci nella lettera inviata alla sindaca Raggi - di non perdere la favorevole opportunità per il Paese di organizzare le Olimpiadi in Italia nel 2024".

"In considerazione del fatto - spiegano - che le Olimpiadi, secondo il regolamento del Comitato olimpico internazionale e la prassi, vengono solo formalmente assegnate ad una città, ma di fatto coinvolgono l'intera nazione di riferimento, con ritorno economico e sociale evidenti per quest'ultima, allora potrebbe essere adottata una soluzione che, da una lato, non comporti oneri per il comune ospitante e, dall'altro, permetta alla nazione di effettuare i richiesti investimenti".



Nella loro proposta i quattro sindaci spiegano che "proprio perché Roma non è soltanto un comune, ma è anche la Capitale del Paese, l'evento potrebbe essere gestito direttamente dallo Stato, per il tramite del Governo o di un commissario straordinario, nel pieno rispetto della previsione normativa contenuta nell'ultima parte dell'art.114 della Costituzione".