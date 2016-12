Nba: Brook Lopez è super, Brooklyn stende Portland

Va a Brooklyn l’unica partita della notte giocata in Nba. Al Barclays Center i Nets battono 106-96 Portland e salgono momentaneamente al settimo posto della Eastern Conference staccando Indiana e Miami appaiate in nona posizione. Il protagonista dell’incontro è Brook Lopez che mette a referto 32 punti e stravince il derby personale col gemello Robin in forza a Portland (solo 8 punti per lui). Ai Trail Blazers non bastano i 36 di Lillard.