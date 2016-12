Sochi, minacce terroristiche a Italia, Ungheria e Slovenia

Conferme sono arrivate anche dall'Ungheria: "Ovviamente non spetta al comitato ungherese stabilire la gravità del gesto, ma non salteremo le Olimpiadi - ha spiegato Zsolt Borkai, No.1 dello sport olimpico -. Purtroppo è vero che abbiamo ricevuto queste missive. Una email, scritta in russo e in inglese, è stata inviata all'indirizzo ufficiale del nostro comitato. Conteneva minacce terroristiche rivolte alla nostra delegazione a Sochi. Ci invitava a restare a casa. Ovviamente non spetta al comitato ungherese stabilire la gravità del gesto, ma non salteremo le Olimpiadi".