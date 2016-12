Nfl: volano i Bengals e Broncos, cade Arizona

5 ottobre 2015

Dopo quattro settimane di Nfl, sono sei la franchigie ancora imbattute. Oltre ai Patriots, che hanno osservato il turno di riposo, proseguono la loro "perfect season" Cincinnati, Denver, Green Bay, Atlanta e Carolina: applausi per i Bengals che, trascinati da Dalton, superano 36-21 Kansas City, mentre i Broncos faticano per battere 23-20 i Vikings. Cadono invece i Cardinals, sconfitti 24-22 in casa dai Rams del travolgente Gurley.