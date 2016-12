Nfl: Vikings regolati, i Cowboys non si fermano più

2 dicembre 2016

I Cowboys continuano ad essere trascinati da due rookie, il quarterback Dak Prescott (autore di 139 Yards lanciate e 1 Touchdown pass) e il running back Ezekiel Elliott che mette a segno 1 TD con 86 Yds corse. Decisivo anche l'apporto del wide receiver Dez Bryant che riceve 4 palloni da 84 Yds e sigla il touchdown decisivo nel quarto parziale. Nel finale thrilling il qb dei Vikings, Sam Bradford serve un passaggio da 3-Yds per il touchdown di McKinnon ma la conversione da 2 punti (valida per il pareggio) non viene realizzata.