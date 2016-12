Nfl: Tom Brady trascina i Patriots, Cowboys corsari

17 ottobre 2016

Tra i protagonisti assoluti della Week 6 di Nfl c'è ancora una volta Tom Brady che trascina i suoi Patriots al successo (35-17) sui Bengals con 376 Yards lanciate e 3 passaggi da touchdown. Per il tight end Rob Gronkowski 7 ricezioni, 162 Yds e 2 Td (career-high). New England comanda l'American Football Conference con uno score di 5 vittorie e una sconfitta. Prosegue il cammino dei Cowboys che si impongono 30-16 sul campo dei Packers.

Al Lambeau Field di Green Bay impressionante prestazione del quarterback di Dallas, il rookie Dak Prescott che colleziona 257 Yds e 3 Td. I Cowboys sono secondi nella classifica di Nfc con un record di 5-1. Seconda sconfitta stagionale per gli Steelers che cedono 30-15 a Miami contro i Dolphins anche a causa dell'infortunio al ginocchio sinistro del Qb Ben Roethlisberger (189 Yds e 1 Td), costretto a lasciare il suo posto a Landry Jones. E' servito l'overtime, infine, per regalare ai Texans il successo (26-23) sui Colts. Al NRG Stadium di Houston decide l'incontro un field goal vincente da 33 yards di Nick Novak. Indianapolis può solo mangiarsi le mani per aver gettato al vento un vantaggio di 14 punti (23-9) a 3 minuti dalla sirena del quarto quarto.