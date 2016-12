Nfl: Tom Brady spaziale, i Patriots regolano i Ravens

13 dicembre 2016

Match dai due volti quello del Gillette Stadium di Foxborough. I padroni di casa vanno subito in vantaggio nel primo quarto con un Td in corsa di LeGarrette Blount. Tra il secondo e il terzo parziale il gap si allarga con i Td messi a segno da Mitchell e Bennett su servizio di Brady.



I Ravens si svegliano nel terzo quarto con il quarterback Joe Flacco che serve due ottimi palloni che Waller e Dixon trasformano in altrettanti touchdown. Sul punteggio di 23-17 serve la giocata del campione per chiudere i conti e così New England si affida al suo quarterback che, con un lancio preciso di 79 yards, regala a Hogan un pallone d'oro per il touchdown decisivo. Brady entra ancora di più nella storia della Nfl diventando il quarto Qb di sempre ad aver effettuato almeno 450 Td pass.



Per i Patriots si tratta dell'11esimo successo su 14 gare fin qui disputate in stagione. New England si avvia a vincere per l'ottava volta di fila il titolo di Division (Afc East). Baltimora, invece, ha un record di 7 successi e 6 ko e deve cercare di migliorare il suo ruolino di marcia in trasferta se vuole restare aggrappata alla zona playoff.