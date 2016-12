Nfl: super Eli Manning, festa Giants a Miami

15 dicembre 2015

La notte Nfl regala spettacolo. Il posticipo della week 14 al Sun Life Stadium se lo aggiudicano i Giants per 31-24. Miami si deve arrendere ad uno strepitoso Eli Manning , autore di quattro passaggi touchdown, per un totale di 337 yarde lanciate. Con questo successo New York conserva intatte le possibilità di accedere ai playoff, matematicamente eliminati invece i Dolphins , con solo 5 vittorie conquistate.

Il successo in trasferta dei Giants ha un doppio valore, primo perchè conserva intatte le speranze di qualificazione ai playoff (sono primi nella loro conference a Est in compagnia di Redskins e Eagles) e secondo perchè mette fine ad un periodo nero per New York. Dopo tre sconfitte consecutive, infatti, una vittoria mancava come l'aria agli uomini di Tom Coughlin. Al Sun Life Stadium il protagonista assoluto è Eli Manning, autore di 4 pass touchdown con 337 yarde completate. Buona anche la prova di Odell Beckham con 2 touchdown realizzati, uno a testa per Rueben Randle e Will Tye.