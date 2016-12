Nfl: squillo Giants, Redskins battuti

25 settembre 2015

Tutto facile al MetLife Stadium per i New York Giants che travolgono 32-21 i Washington Redskins e trovano il primo successo stagionale. Gli ospiti, che hanno un tifoso speciale come Kevin Durant a bordocampo, partono malissimo e a fine primo quarto sono sotto 12-0 dopo il punt bloccato di Jennings, la meta su corsa di Williams e il calcio di Brown. Nel quarto periodo i Giants volano sul 25-6 dopo un lancio da touchdown di Eli Manning che pesca in endzone il fenomenale ricevitore Odell Beckham che trova una spettacolare e difficile ricezione. Nel finale la tardiva reazione dei Redskins che, ancora senza il quarterback titolare Robert Griffin III, trovano due mete con Thompson e Ross ma in mezzo c'è spazio per un altro touchdown di New York firmato da Randle.

Finisce 35-21 per i Giants che hanno un solido Eli Manning, prossimo ai 35 anni e reduce da un'estensione contrattuale da 84 milioni di dollari, da 279 yards lanciate e due touchdown mentre i Redskins devono fare i conti con i due intercetti del loro quarterback Kirk Cousins, tutt'altro che sicuro, e le tre palle perse. New York e Washington sono appiate nella Nfc East con una vittoria e due sconfitte.