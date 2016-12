Nfl: Seattle risorge, New England fa paura

28 settembre 2015

Ennesima prova da fuoriclasse per Tom Brady , l'uomo copertina della terza settimana del campionato Nfl. Il quarterback dei New England Patriots campioni in carica guida i suoi al netto successo per 51-17 contro i Jacksonville Jaguars e con i due realizzati ieri diventa il quarto quarterback di sempre (con Manning, Favre e Marino) a superare quota 400 lanci da touchdown in carriera.

I Patriots non sono l'unica squadra ancora imbattuta, anzi. Gli Atlanta Falcons vincono 39-28 sul campo dei Dallas Cowboys grazie a due touchdown di Matt Ryan per Julio Jones, arrivato al numero record di 32 ricezioni nelle prime tre gare stagionali. Successo esterno anche per i Cincinnati Bengals, 28-24 contro i Baltimore Ravens, mentre i Carolina Panthers di Cam Newton superano 27-22 i Saints e gli Arizona Cardinals travolgono 47-7 i 49ers grazie a due mete del fenomale ricevitore Larry Fitzgerald. Terzo successo in altrettante gare pure per i Denver Broncos che passano 24-12 in casa dei Detroit Lions: due TD pass per Peyton Manning che arriva a quota 535 in carriera.



Vittoria amara per i Pittsburgh Steelers che superano 12-6 i St. Louis Rams ma perdono per infortunio il loro quarterback e leader Ben Roethlisberger: starà fuori 6 settimane per una distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Risorgono i Seattle Seahawks campioni 2014 e finalisti al Superbowl 2015: dopo due sconfitte trovano il primo successo al debutto casalingo battendo 26-0 i Chicago Bears.