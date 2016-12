Nfl: Ryan da applausi, i Falcons affossano i Buccaneers

4 novembre 2016

Nel Thursday night della week 9 di Nfl i Falcons espugnano il Raymond James Stadium battendo con un sonoro 43-28 i Buccaneers. Protagonista assoluto del match è Matt Ryan: il 31enne quarterback di Atlanta mette in mostra tutte le sue qualità lanciando per 344 yards e servendo 4 passaggi da touchdown. Ottima anche la prestazione del wide receiver Julio Jones che chiude con un bottino di 8 ricezioni, 111 yards corse e 1 Td messo a segno.

Festa doppia per Matt Ryan che si conferma il miglior quarterback di questo avvio di stagione con 2980 yards lanciate e 23 touchdown a fronte di solo 4 intercetti. Statistiche ottime anche per Julio Jones, attualmente in testa alla speciale classifica dei ricevitori con 970 Yds. Per quanto riguarda Tampa Bay, gara tutto sommato positiva per il Qb Jameis Winston, autore di 261 Yds e 3 Td. Con questa affermazione i Falcons consolidano la leadership della classifica di Nfc Sud con uno score di 6-3 mentre i Buccaneers restano nei bassifondi con 5 sconfitte e 3 vittorie.