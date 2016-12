Nfl: Rodgers show, i Packers superano i Chiefs

29 settembre 2015

Ancora una volta è uno straordinario Aaron Rodgers a trascinare i Packers: nel monday night di Nfl Green Bay supera Kansas City 38-28 e prosegue nella sua striscia vincente. Terza vittoria in altrettante gare per la formazione del Wisconsin, mentre per i Chiefs arriva la seconda sconfitta in regular season. Il quarterback di casa non sbaglia un colpo: 333 yards completate con cinque touchdown, di cui tre per Randall Cobb.