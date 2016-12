Nfl: Rodgers protagonista, i Packers risorgono

29 novembre 2016

Il Monday Night della Week 12 di Nfl sorride ai Packers che interrompono la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive battendo 27-13 gli Eagles. Torna finalmente protagonista Aaron Rodgers che guida Green Bay al successo con due passaggi vincenti trasformati in touchdown da Devante Adams e 313 Yards lanciate nell'intero match. Per Philadelphia matura la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche del Lincoln Financial Field.

I Packers mantengono vive le flebili speranze di raggiungere i playoff conquistando la quinta vittoria stagionale a fronte di 6 ko, stesso ruolino degli Eagles. Il coach di Green Bay, Mike McCarthy commenta così il momento della squadra: "Vincere è davvero difficile in questo campionato e noi non avevamo questa bella sensazione da 5 settimane. Ci mancava, ti fa sentire bene. Siamo pronti a tuffarci nel periodo più duro della stagione". Il quarterback di Phila, Carson Wentz, segna un touchdown in corsa, subisce un intercetto e lancia per 254 yards.