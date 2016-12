Nfl: riscatto New England, Seattle e Dallas non sbagliano

21 novembre 2016

Le big non sbagliano. Nell'undicesima giornata di Nfl vincono tutte le corazzate, a partire da New England che si impone 30-17 a San Francisco, restando così la squadra da battere nell'AFC e cancellando lo scivolone di sette giorni fa con Seattle. Proprio i Seahawks battono Philadelphia 26-15 e centrano la settima vittoria stagionale. Nono successo di fila invece per Dallas , che non ferma la sua marcia neppure contro i Ravens, spazzati via 27-17.

Sotto la pioggia di San Francisco, New England ritrova il sorriso: Tom Brady chiude con 280 yds lanciate e 4 TD, facendo felici Edelman, Amendola, Mitchell e White. Per i Patriots, sempre in vetta nell'AFC, è l'ottava vittoria stagionale, mentre i californiani sono fermi ad un solo successo in 10 uscite. Migliora il suo record pure Seattle, che ritrova Rawls ma deve fare i conti adesso con l'infortunio di Prosise: niente da fare per Philadelphia, che dopo l'ottimo avvio di campionato sembra aver perso la bussola. Nell'NFC, però, a primeggiare è sempre Dallas, che contro Baltimora si impone grazie ai lanci della matricola Prescot, che si conferma in grande forma: niente da fare per i Ravens, che non possono festeggiare nel migliore dei modi il traguardo di Smith, 14.o ricevitore della storia con più di 1000 prese in carriera.



Nelle altre gare della week 11, si ferma il filotto positivo di Kansas City, sconfitta 17-19 da Tampa Bay, mentre i Dolphins si mettono in tasca la quinta vittoria di seguito imponendosi 14-10 sul campo dei Rams. E' quinto successo consecutivo anche per i Giants, che hanno la meglio 22-16 su Chicago, con Green Bay che invece continua a perdere, sconfitta pure sul campo dei Redskins 42-24 nel posticipo domenicale. Chiudono il programma Cincinnati-Buffalo 12-16, Cleveland-Pittsburgh 9-24 (gli Steelers ritrovano il successo dopo quasi un mese e mezzo), Detroit-Jacksonville 26-19, Indianapolis-Tennessee 24-17 e Minnesota-Arizona 30-24. Il monday night è un autentico big match e vedrà di fronte Oakland e Houston: appuntamento allo stadio Azteca di Città del Messico.