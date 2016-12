Nfl: rimontona Giants, i 49ers si arrendono

12 ottobre 2015

A San Francisco non basta una prova grintosa e coriacea per espugnare il MetLife Stadium: i Giants sono in stato di grazia e, trascinati dalle invenzioni di Manning, riescono a portare a casa anche una partita che sembrava ormai irrimediabilmente compromessa. A un minuto dalla fine rientra Odell Beckham Jr, sin lì in panchina per un problema al braccio: le attenzioni dei difensori si spostano su di lui, ma Eli (che fa registrare anche il suo career-high di 41 completati su 54 passaggi) lancia per 12 yards pescando Donnell per il touchdown. Vincono i Giants, che ora sognano davvero.



Restano a punteggio pieno cinque squadre: Patriots, Bengals, Broncos, Packers e Falcons. New England spazza via con un 30-6 in trasferta i Cowboys, che pagano pesantemente le assenze di Tony Romo e Dez Bryant. A Cincinnati serve invece un overtime per sconfiggere 27-24 i Seahawks: protagonista assoluto Andy Dalton, che guida la rimonta su Seattle da - 17. Qualche problema di troppo per Denver ad Oakland: 16-10 per i Broncos, che passano nonostante una giornata non trascendentale di Peyton Manning. I Green Bay stendono 24-10 Saint Louis, mentre Atlanta sale a 5-0 grazie al perentorio 25-19 sui Redskins.