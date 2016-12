Nfl: Revis lancia i Jets, 20-7 ai Colts

22 settembre 2015

Nel monday night della seconda settimana di Nfl , i New York Jets mettono in mostra una super difesa ed espugnano Indianapolis , trovando il secondo successo in altrettante gare: i Colts si arrendono, 20-7 il punteggio. Una vittoria costruita attorno a Darrelle Revis, protagonista del match con un intercetto e due recuperi. I Jets fermano Andrew Luck e costringono Indianapolis alla seconda sconfitta dopo quella contro Buffalo nella gara d'apertura.

Molti osservatori, ad inizio stagione, avevano criticato la solita scelta dei Jets di non puntare su un quarterback stellare. La strategia di coach Todd Bowles, per il momento, sta però pagando: difesa arcigna e morse costruite attorno ai registi avversari, questa la tattica di New York. E per il momento la scelta si è rivelata vincente, visto che dopo il successo all'esordio contro Cleveland i Jets espugnano anche Indianapolis.

Gara arcigna al Lucas Oil Stadium, New York la vince nell'ultimo periodo portando a 10 in sole due gare il totale di recuperi da intercetti e fumbles. Miglior partenza dal 2011 per i Jets, la scelta di rifirmare Revis con un contratto da 39 milioni di dollari complessivi per ora sta pagando. Identità difensiva e pochi fronzoli, sono questi i segreti della franchigia della 'Grande Mela' che sorride guardando al rendimento dei concittadini: i Giants, infatti, sono 0-2 in Nfc e la loro stagione si prospetta ricca di problemi.