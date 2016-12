Nfl: Rams vittoriosi ma tristi, ultima a St.Louis

18 dicembre 2015

I Rams fanno la partita e dopo il terzo quarto sono già sul 28-6, netta la supremazia dei padroni di casa, davanti al proprio pubblico dell' Edward Jones Dome, probabilmente nell'ultimo match di Missouri vista la decisione presa dal presidente Stan Kroenke di spostare la sede a Los Angeles. Gurley supera le 1000 yard corse in stagione, il quarterback Keenum realizza due pass touchdown per Britt e Austin. Nelle fila di Tampa Bay si salvano in pochi, un pass touchdown per Winston e un touchdown a testa per Jenkis e Stocker.