Nfl: primo stop per Carolina, i Jets vincono e sperano

28 dicembre 2015

Non mancano le sorprese nella penultima giornata della regular season di Nfl . Nella week 16 , infatti, Carolina perde l'imbattibilità con Atlanta dopo 14 vittorie di fila. Inaspettato anche il ko dei Patriots, battuti dai Jets che restano in corsa per un posto playoff. Con le protagoniste della NFC già decise, nell'AFC la novità è il pass conquistato da Kansas City col successo su Cleveland. Si mette nei guai invece Pittsburgh, sconfitta a Baltimora.

Alla fine la sconfitta è arrivata nel momento più inaspettato: Carolina perde 20-13 in Georgia, dove i Falcons trionfano trascinati da un super Jones. Scivolano anche i campioni in carica, che devono fare i conti con l'ennesimo infortunio: Vollmer alza bandiera bianca e New England va al tappeto 26-20 al supplementare sul campo dei Jets, che adesso dovranno vincere a Buffalo contro l'ex coach Ryan per essere sicuri dei playoff. Sarà padrone del suo destino pure Houston che si impone 34-6 in casa dei Titans ma nello specchietto continua a vedere Indianapolis, che fa il colpo a Miami 12-18. A festeggiare già l'accesso alla post season è Kansas City, che stende 17-13 Cleveland e centra la nona vittoria consecutiva.



Fa harakiri invece Pittsburgh, che cade 20-17 a Baltimora e ora - per staccare il pass per i playoff - dovrà battere Cleveland e sperare in un passo falso dei Jets. Fa rumore anche il tonfo di Green Bay, sconfitta 38-8 dai Cardinals, mentre nel posticipo serale Minnesota demolisce 49-17 quel che resta dei Giants. Gli altri risultati: Seattle-St. Louis 17-23, New Orleans-Jacksonville 38-27, Buffalo-Dallas 16-6, Detroit-San Francisco 32-17, Tampa Bay-Chicago 21-26.