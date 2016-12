Nfl, playoff: Patriots avanti, miracolo Cardinals

17 gennaio 2016

I New England Patriots non sbagliano un colpo e per il quinto anno consecutivo centrano il pass per la finale della Afc. A Foxborough la squadra di Belichick batte 27-20 i Kansas City Chiefs, formazione in grande forma e reduce da 11 vittorie di fila. Il match si apre bene per i padroni di casa che trovano subito il 7-0 sull'asse Tom Brady-Rob Gronkowski; prima dell'intervallo è Brady in prima persona a portare la palla in meta per il 14-3 con due azioni di corsa. Nel terzo periodo i Patriots allungano sul 21-6 ancora grazie ad un lancio di Brady (302 yards, 2 td pass) per il fenomenale Gronkowski che diventa il tight end con più mete, 8, nella storia dei playoff Nfl. A questo punto i Chiefs provano la reazione ma, dopo il touchdown di Wilson per il 21-13, sono due calci di Gostkowski a inizio quarto periodo a portare New England sul 27-13. Ad un minuto dalla fine Kansas City accorcia sul 27-20 con un'altra meta ma sul successivo onside kick Gronkowski recupera il pallone e sigilla la vittoria dei padroni di casa.



Vittoria thrilling a Glendale per gli Arizona Cardinals che superano 26-20 in overtime i Green Bay Packers e volano in finale nella Nfc. Il primo vantaggio è dei padroni di casa, 7-0 con una rocambolesca ricezione in endzone di Floyd su lancio di Palmer. Nel secondo tempo i Packers, sotto 7-6 all'intervallo, sorpassano grazie al touchdown di Rodgers per Janis: 13-7. Nel quarto periodo Arizona torna davanti, sempre grazie a Floyd servito da Palmer per il 17-13. Sul 20-13 sembra fatta ma nell'ultimo drive Aaron Rodgers compie il miracolo: a un minuto dalla fine riesce a pescare Janis con un lancio dalla propria endzone e poi, con 5 secondi da giocare, realizza il più incredibili degli 'hail mary pass', il passaggio dell'ave maria, trovando ancora Janis che allo scadere pareggia sul 20-20. Nel supplementare i Cardinals vincono la contesa col lancio della moneta e hanno il possesso: Arizona lo sfrutta alla grande perchè sul primo attacco Palmer pesca il fenomenale Fitzgerald che riceve e si inventa una corsa incredibile da 75 yards che porta il pallone a ridosso della linea di meta. Qui è ancora Fitzgerald a liberarsi e a ricevere in endzone il lancio di Palmer che vale la vittoria e il passaggio del turno.