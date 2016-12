Nfl, playoff: Panthers e Broncos in finale di Conference

18 gennaio 2016

Il Divisional Round di Nfl va in archivio con i successi di Panthers e Broncos , che approdano alle finali delle rispettive conference. Carolina supera 31-24 Seattle, accedendo all'ultimo atto di Nfc dove troverà i Cardinals: dopo un primo tempo disastroso (31-0!), non riesce la rimonta ai Seahawks. La notte porta un sorriso anche a Denver, vincente 23-16 con gli Steelers e ora impegnata nell'episodio conclusivo di Afc contro i New England Patriots.

I Panthers confermano quanto di buono fatto vedere nella regular season (record di 15-1) e tirano dritto verso Santa Clara, regalandosi la prima finale di conference dal 2005. L'impatto sul match di Carolina è devastante, orchestrato da Cam Newton: il primo tempo termina con un pazzesco 31-0, annichilendo i Seahawks. Nella ripresa la musica cambia, ma è troppo tardi: Seattle inizia a macinare gioco, dimostrando di non trovarsi lì per caso ma la rimonta resta un'utopia. Finisce 31-24, con i Panthers che ora ospiteranno i Cardinals. Peyton Manning vs Tom Brady: sarà questa la sfida chiave del Championship Game di Afc, uno scontro che promette scintille. Per raggiungere i Patriots (campioni lo scorso anno) e avvicinarsi al Super Bowl, Denver ha dovuto regolare Pittsburgh. Sono pesate le assenze di Brown, Williams e Bell per gli Steelers, capaci comunque di chiudere la prima metà di gara avanti 10-9. L'ultimo periodo è stato decisivo, con l'accelerazione vincente dei Broncos (11-3 il parziale), che significa rimonta e sorpasso. E ora è tutto apparecchiato per la supersfida che andrà in scena domenica sera.