Nfl, playoff: Packers e Steelers avanti tutta

9 gennaio 2017

Aaron Rodgers fa felici i Packers: lanciando 326 yards con 4 touchdown, il quarterback è determinante nel successo di Green Bay sui Giants. New York chiude il primo quarto avanti 3-0, poi però la fase difensiva inizia a fare acqua e la sfida diventa a senso unico. Sugli scudi tra i Packers anche uno scatenato Cobb che mette a referto cinque intercetti per 116 yards e 3 touchdown. New York risponde con 299 yards lanciate (con un TD pass e un intercetto) di Eli Manning, troppo poco per impensierire Green Bay che ora - nella semifinale di Nfc - affronterà i Dallas Cowboys.



Approdano in semifinale anche gli Steelers che stendono Miami con un eloquente 30-12. Pittsburgh, che ora in Afc se la vedrà contro i Kansas City Chiefs, fa leva sulla giornata di grazia di Le'Veon Bell: per lui 167 yards corse (record in postseason) e due touchdown. Completano l'opera Roethlisberger, che lancia per 197 yards con 2 TD pass e altrettanti intercetti, e i due touchdown di Brown in un primo quarto che indirizza la partita e stronca presto le ambizioni dei Dolphins. L'atmosfera di festa degli Steelers viene guastata nel post partita quando, in un bar di Pittsburgh, la polizia arresta il vice coach Joey Porter, colpevole di avere aggredito un uomo impiegato nel locale. Pesantissime le accuse nei suoi confronti: aggressione aggravata, resistenza all'arresto, ubriachezza in pubblico e minacce terroristiche.