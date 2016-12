Nfl: Pittsburgh e San Francisco, la partenza è ok

13 settembre 2016

Pittsburgh e San Francisco iniziano col piede giusto. Nei due monday night che completano la prima giornata di Nfl , gli Steelers si impongono 38-16 sul campo dei Washington Redskins , trascinati da un Roethlisberger in serata di grazia. Esultano pure i 49ers, che rovinano il ritorno dei Rams a Los Angeles : finisce 28-0, mentre prosegue la protesta di Kaepernick e Reid , ancora inginocchiati durante l'esecuzione dell'inno nazionale americano.

Non c'era Bell, squalificato, e neanche Wheaton, inforunato, eppure Pittsburgh soffre ben poco a Washington. I padroni di casa partono bene, chiudendo il primo quarto avanti 6-0, ma poi crollano a causa di alcuni errori tattici e di un Kirk Cousins lontano dalla forma migliore. Dominatore del match è Roethlisberger: "Big Ben" lancia per 300 yds e 3 TD, Brown e Williams invece sono imprendibili. Ancor più a senso unico la sfida di San Francisco, aperta dalla protesta di Kaepernick e Reid inginocchiati durante l'inno americano e seguiti da Quinn e Britt, dall'altra parte col pugno alzato: il match poi ha ben poco da dire, per i Rams un ritorno da incubo a Los Angeles.