Nfl: Panthers imbattuti, Giants al tappeto

21 dicembre 2015

Carolina batte anche New York (38-35), 5 pass touchdown per NewtonLa notte Nfl regala spettacolo. I Panthers vincono la loro quattordicesima gara consecutiva, questa volta ad arrendersi allo strapotere di Carolina sono i Giants, finisce 38-35 il big match della week 15. Cam Newton sugli scudi, il quarterback realizza 5 pass touchdown, il rivale Eli manning si ferma a 4. Nelle altre gare, importante successo dei Jets sui Cowboys (19-16), male i Broncos, 34-27 per gli Steelers. Sorriso Chiefs, 34-14 ai Ravens.

Carolina non si ferma più, i Panthers consolidano il loro primato in regular season vincendo la quattordicesima partita consecutiva. I Giants cedono davanti al proprio pubblico del MetLife Stadium 38-35. Grande prestazione per Cam Newton, il quarterback dei Panthers completa 340 yards servendo 5 pass touchdown, il suo rivale Eli Manning si ferma a 4. Nelle altre gare della notte, da registrare il successo dei Chiefs sui Ravens (34-14) e dei Jets sui Cowboys (19-16). male i Broncos (34-27 per gli Steelers). Tutto facile per Patriots e Bengals, rispettivamente contro Titans (33-16) e 49ers (24-14).