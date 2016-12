Nfl: Panthers imbattibili, Patriots ancora ko

7 dicembre 2015

I Panthers mantengono l'imbattibilità anche nella week 13 di Nfl. Carolina batte infatti 41-38 i New Orleans Saints con una gran prova del quarterback Cam Newton, autore di 5 passaggi vincenti per altrettanti touchdown. Seconda sconfitta di fila, invece, per i campioni in carica dei Patriots: New England, orfana dell'infortunato Rob Gronkowski, cade 35-14 in casa contro i Philadelphia Eagles nonostante i 3 TD propiziati da Tom Brady.



Mentre la classifica di Nfc è dominata dai Panthers, regna equilibrio nella Afc con ben tre squadre al comando con un record di 10 vittorie e 2 sconfitte: oltre ai Patriots vi sono anche i Bengals e i Broncos. Cincinnati vince con un netto 37-3 in casa dei Cleveland Browns, peggiore franchigia della Nfl con due soli successi a fronte di 10 ko. Il quarterback Andy Dalton riesce a mettere a segno anche un touchdown oltre ai due serviti. Denver si impone, invece, 17-3 sui Chargers con il quarterback Brock Osweiler, sostituto dell'infortunato Peyton Manning, che serve un TD a Demaryius Thomas.



I Jets vincono 23-20 soltanto all'overtime il derby di New York contro i Giants: decide l'incontro un field gol da 31 yard in apertura di supplementare realizzato da Randy Bullock. Dall'altra parte Josh Brown fallisce un calcio dalle 48 yard a 6'33" dalla fine. I Cardinals mantengono il secondo posto nella Nfc dietro i Panthers sconfiggendo 27-3 in trasferta i Rams. A St. Louis protagonista è il rookie David Johnson che realizza un touchdown al termine di 99 yard corse alla prima gara da titolare della sua carriera.