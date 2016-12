Nfl: Panthers dieci e lode, Cardinals all'ultimo respiro

23 novembre 2015

Nella sunday nigth della week 11 di Nfl brillano di nuovo i Panthers: Carolina supera 44-16 i Redskins e centra la decima vittoria in altrettante gare disputate. Cam Newton lancia per cinque touchdown: è il suo career-high. Non sbagliano anche i Packers, vincenti a Minnesota col punteggio di 13-30. Successo all’ultimo respiro per i Cardinals, che battono 34-31 i Bengals: decisivo il field goal a 2’’ dalla fine di Catanzaro.

Sconfitta senz'appello per Washington, contro i lanciatissimi Panthers: il protagonista è Newton, ma è tutta Carolina a firmare il 10-0, diventando il sedicesimo team nell'era Superbowl a raggiungere questo score. Nei quindici precedenti, nove volte è stata centrata la finalissima, in sei occasioni è arrivato il successo più atteso. Arizona si porta sull'8-2 grazie alla vittoria con i Bengals: terzo quarto da urlo per i padroni di casa (21-0!) ma ultimo periodo da incubo (6-17), con Chandler Catanzaro nei panni del salvatore della patria. Field goal da 32 yards con 2'' sul cronometro e vittoria.



A trascinare i Packers ci ha pensato il solito Aaron Rodgers, capace di lanciare per 212 yards e un paio di touchdown: vittoria convincente per Green Bay contro i Vikings, la numero 7 in questa regular season. Identico percorso anche per i Broncos: 15-17 a Chicago, pur senza Peyton Manning (sostituito dal buon debutto di Brock Osweiler). In attesa dei Patriots, che nel monday night andranno a caccia del 10-0 con i Bills, ecco gli altri risultati: Jaguars-Titans 19-13, Lions-Raiders 18-13, Falcons-Colts 21-24, Texans-Jets 24-17, Eagles-Buccaneers 17-45, Ravens-Rams 16-13, Dolphins-Cowboys 14-24, Seahawks-49ers 29-13 e Chargers-Chiefs 3-34.