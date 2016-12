Nfl: non c'è Brady, Garoppolo trascina i Patriots

12 settembre 2016

Tom Brady salterà le prime quattro giornate di Nfl per squalifica, ma i Patriots non sembrano avere grossi problemi a sostituirlo. Jimmy Garoppolo , giovane quarterback di riserva, trascina infatti New England al successo nel big match del week 1: contro i Cardinals finisce 23-21. Vittoria sofferta per i Seattle Seahawks (12-10 sui Miami Dolphins ), più rotonda quella dei Kansas City Chiefs (33-27 sui San Diego Chargers ).

L'esordio da quarterback titolare dei Patriots non era certamente dei più facili per Garoppolo: l'ex giocatore di Eastern Illinois riesce però a gestire nel migliore dei modi gli schemi offensivi di coach Bill Belichick contro la difesa dei Cardinals (giunti lo scorso anno a una sola partita dal Super Bowl), lanciando per 264 yards e servendo anche un td pass. Dall'altra parte il più esperto Carson Palmer manda per due volte in end zone Larry Fitzgerald completando 271 yards.



Il successo più convincente della notte è quello dei Philadelphia Eagles, che al Lincoln Financial Field stendono 29-10 i Cleveland Browns. Esordio col botto per il quarterback Carson Wentz: l'ex giocatore di North Dakota State (seconda scelta assoluta dello scorso Draft) impressiona completando due td pass e concedendo zero intercetti alla difesa di Cleveland. I Detroit Lions sembrano già aver imparato a fare a meno di Calvin Johnson: nella prima dopo il ritiro di "Megatron" la squadra di coach Jim Caldwell supera fuori casa gli Indianapolis Colts (successo 39-35). Ora mancano solo due partite per completare la week 1: nel monday night si giocheranno Washington-Pittsburgh e al Levi's Stadium di Santa Clara ci sarà l'esordio assoluto dei Los Angeles Rams, impegnati nel derby californiano contro i San Francisco 49ers.