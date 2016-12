Nfl: magico Rodgers, Packers a valanga sui Bears

21 ottobre 2016

Il derby dell'Nfc North va ai Green Bay Packers che superano 26-10 i Chicago Bears nel Thurday Night del week 7 del campionato di football americano Nfl. A Lambeau Field i Packers, reduci dal ko contro i Cowboys, faticano nel primo tempo contro Chicago nonostante la squadra di John Fox, già senza il quarterback titolare Jay Cutler, perde anche la sua riserva, Brian Hoyer, che si frattura il braccio dopo un contatto nel secondo periodo. Spazio dunque a Matt Barkley ma è la difesa a produrre la meta del momentaneo 10-6 in avvio di ripresa con Leonard Floyd che forza un fumble a Rodgers e poi ricopre il pallone in end zone. Lo stesso Rodgers però non si abbatte e replica immediatamente firmando il passaggio per Adams che vale il sorpasso sul 13-10. Il quarto periodo si apre con un altro touchdown dei Packers: è ancora Devante Adams il bersaglio di Rodgers per il 20-10. A 5 minuti dalla fine è Cobb a chiudere i conti con la meta del 26-10 sempre su passaggio di Rodgers, maestoso con 3 td pass e 326 yards lanciate in totale. Per Green Bay è poi la difesa a finire il lavoro con gli intercetti di Martinez e Howard ai danni di Barkley. Quarta vittoria per i Packers che restano secondi nella Division dietro a Minnesota mentre Chicago è in fondo con una vinta e sei perse (0-4 in trasferta).