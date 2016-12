Nfl: leggenda Manning, vincono i Broncos

18 settembre 2015

Nel'anticipo della seconda settimana del campionato Nfl i Denver Broncos vincono 31-24 in rimonta sul campo dei Kansas City Chiefs, al debutto stagionale all'Arrowhead Stadium. I padroni di casa partono forte e si portano sul 14-0 dopo un intercetto di Peters ai danni di Manning con palla riportata in meta. Prima dell'intervallo però Denver rimonta e pareggia con due mete, la seconda con lancio dello stesso Manning per Green. Nel quarto periodo i Chiefs sono avanti 24-17 e conducono fino a due minuti dal termine. Poi Manning comincia a macinare gioco, trova spesso e volentieri Demaryius Thomas e firma la parità pescando Sanders che porta palla in meta per il 24-24 a 36 secondi dalla fine.



Tutto fa pensare alla possibilità dell'overtime ma la difesa di Denver è eccezionale, Marshall strappa il pallone al running back Charles, fumble, Roby raccoglie la palla e la porta in endzone per il touchdown della vittoria. I Broncos restano a punteggio pieno e Peyton Manning diventa leggenda visto che, con le 256 yards lanciate, diventa il secondo quarterback di sempre a superare quota 70mila in carriera, secondo solo a Brett Favre (71.838).