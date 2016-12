Nfl: Kathryn Smith prima allenatrice donna

21 gennaio 2016

Per la prima volta nella storia una donna sarà alla guida di una franchigia di football Nfl, sport 'maschio' per antonomasia. I Buffalo Bills hanno infatti assunto Kathryn Smith come allenatrice controllo qualità degli special teams. Smith dallo scorso anno faceva parte dello staff del capo allenatore Rex Ryan come assistente amministrativo dopo aver ricoperto diversi ruoli ai New York Jets. "Kathryn Smith ha fatto un lavoro eccezionale nei sette anni che ha lavorato con il nostro staff," ha detto Ryan nel commentare la promozione di Smith nel suo nuovo incarico.