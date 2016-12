Nfl: inizia la corsa verso il Superbowl 50

9 gennaio 2016

La regular season è in archivio e da questa sera prendono il via i playoff della Nfl, l'ultimo atto che deciderà le due sfidanti nel Superbowl numero 50 della storia, in programma il 7 febbraio al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, lo stadio dei San Francisco 49ers. 12 le squadre che parteciperanno alla bagarre della post season: le migliori quattro della stagione regolare sono già al Divisional Round mentre le altre 8 saranno in campo nel Wild Card Round.



Weekend di riposo dunque per Carolina Panthers, Arizona Cardinals, Denver Broncos e New England Patriots, i campioni in carica, mentre le altre sono già pronte per la battaglia. Si parte sabato con la Afc: gli Houston Texans del fortissimo linebacker JJ Watt sfidano i Kansas City Chiefs di Alex Smith mentre i Cincinnati Bengals che non vincono una gara di playoff dal 1990 devono fare i conti con i Pittsburgh Steelers dell'eterno Roethlisberger. Domenica tocca alla Nfc: i Seattle Seahawks, campioni 2014 e vice campioni 2015, rischiano contro i Minnesota Vikings, anche per l'assenza del running back Marshawn Lynch mentre i Washington Redskins partono svantaggiati contro i Green Bay Packers della stella Aaron Rodgers.



Gli accoppiamenti per il Divisional Playoff non sono fissi, ma in base al record delle squadre che vinceranno la Wild Card. I Carolina Panthers, miglior record nella Nfc affronteranno la vincente, sempre della stessa Conference ovviamente, col peggior record e così di conseguenza i Denver Broncos per la Afc.