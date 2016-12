Nfl: Indianapolis vola, battuti i Texans 27-20

9 ottobre 2015

Indianapolis batte Houston 27-20 nell'anticipo della quinta giornata di Nfl. All'NRG Stadium i Colts s'impongono sui Texans, padroni di casa, conquistando la loro loro terza vittoria stagionale, a fronte di due sconfitte . Continua, invece, il momento no di Houston, per i texani si tratta della quarta battuta d'arresto dall'inizio del torneo, su cinque partite fin qui disputate. Prova da incorniciare per il quarterback di Indianapolis, Hasselbeck.

L'ormai 40enne, impiegato al posto dell'infortunato Luck (fuori per un problema alla spalla), ha sorpreso tutti. In dubbio fino all'ultimo a causa di un virus batterico, non solo è sceso in campo ma lo ha fatto con una prestazione super. Per lui lo score parla di 213 yard completate, e due passing touchdown per l'ex della partita Johnson, autore poi anche di sei catture per 77 yards.